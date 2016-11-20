kura-nehri-dondu

Hava sıcaklığının ara sıra eksi 20 derecelere dek düştüğü Ardahan’da derin dondurucu soğuklar sebebiyle akarsu, dere ve çeşmeler buz tutarken, araçlar da depolarındaki mazotların donması ile çalışamaz ışık halkası geldi. Göle ilçesinden doğan ve Ardahan şehir halkı merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri’nin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye dek düşmesiyle dondu. Ferdi Kavak isimli vatandaş, “Bugün 20 Kasım 2016, soğuk hava sebebiyle Kura Nehri buz tutmuş durumda. Ardahan’a bu sene kış erken geldi. Temennimiz kışın erken bitmesidir” dedi.