Kuraklığa çözüm için dikilen kestane yüzleri güldürdü

Yörede kestanenin yaygınlaşmasına öncülük eden çiftlik sahibi Zeki Muti, Toroslar’da kestane yetiştirmenin 10 sene önce yaşanan bir kuraklıkta akıllarına geldiğini söyledi. Ilk bahçenin Koramşalı Mahallesi Arkıt mevkisinde kurulduğunu bildiren Muti, “Toroslar’ın eteğinde malum Türkiye genelinde bir su kıtlığı var, yağışlar eksik. Bu bölgede de su az olduğu için ne olur diye kendi aramızda düşündük taşındık, kestane denemeyi amaçladık. Bu bahçe dikileli 10 yıl oldu. Şuan hasat zamanı ve neticede bahçe fazla hoş randıman verdi” dedi.

Yetiştirme maliyetinin düşük olmasından dolayı bahçe tesisi ayarlamak isteyen çok sayıda çiftçi bulunduğuna değinen Muti, “Maliyeti ucuz, ilacı değil, gübresi değil, su istemiyor. Bahçe tesisi kurmak isteyen fazla çiftlik sahibi var. Sağlam nitelikli fidan bulanlar bahçe hazırlamak istiyor. Meyvesinin kilosu şuan 10 lira, 15 lira. Kestanemiz bundan daha sonra Akdeniz, Toros kestanesi olarak sobaların üstünde yerini alacak. Maliyeti eksik, fiyatı iyi. Çiftçimizin yüzü rahatlıkla gülüyor” şeklinde konuştu.

Kurulan bahçe tesisini inceleyen çiftçi Talat Bayrı ise, bahçeyi çok beğendiğini ifade ederek, “Bahçeyi gezdik, hasadına katıldım. Fiilen güzel bir şey. Erdemli’de bir kestane bahçesinin kurulması bizleri gururlandırdı. Bende böyle bir bahçe kurmayı düşünüyorum. İnşallah bundan daha sonra Akdeniz kestanesini de sobalarımızın üzerinde göreceğiz” diye konuştu.

10 yıl önce 2,5 dönüm arazi üstüne 100 fidanla kurulan bahçede her sene kasım ayı başında başlayan hasat yaklaşık 15 gün sürüyor.

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