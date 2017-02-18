“Kur'an aşkı”yla 34 yıl sonra okullu oldu

YOZGAT (AA) – ÖMER ERTUĞRUL – Kur’an-ı Kerim’i daha iyi okuyup anlayabilmek için önce 34 yıl önce yarım bıraktığı lise eğitimini tamamlayarak 2013 yılında ilahiyat fakültesini kazanan ve torunu yaşındaki öğrencilerle sınıf arkadaşı olan Hülya İpek, okuma azmiyle dikkati çekiyor.

Kur’an-ı Kerim öğrenmek için 2011 yılında mahallesindeki Kur’an kursuna giden Hülya İpek (59), Kuran’ı daha iyi okuyup anlayabilmek için evlilik nedeniyle 1977 yılında yarım bıraktığı eğitimini sürdürmeye karar verdi.

Bir gazetede gördüğü akşam lisesi reklamıyla harekete geçen İpek, 34 yıl sonra yeniden okul sıralarına döndü. Liseyi tamamladıktan sonra 2013 yılında üniversite sınavına giren İpek, Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi ikinci öğretimi kazandı.

Bir yıl hazırlık okuyan ve 3. sınıfa devam eden İpek, okul bittikten sonra yüksek lisans ve doktora yapmayı hedefliyor. Çocuğu ve torunu yaşındaki öğrencilerle aynı sıralarda eğitim gören İpek’i, öğrenciler bir anne, anneanne, teyze ve arkadaş olarak görüyor.

– “İlimde hiçbir zaman emekli olmayacağım”

İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okumanın yaşı olmadığını, isteyince insanın her yaşta okuyabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Okuyunca insanın zihni açılıyor, hele Kur’an zihni çok açıyor. Onun için ‘Geç kaldım’ demeyin mutlaka, eliften başlayın, okumanın yaşı yok. Sınıf arkadaşlarım bana çok sahip çıktı. Beni anneleri, anneanneleri, teyzeleri ve arkadaşları gibi görüyor. Ben de kendimi 59 -60 yaşlarında değil de 20’li yaşlara indirgedim. Çoğu zaman onlarla birlikte onların yaşıtı gibi görüyorum. Allah müsaade ettiği sürece okuyacağım. Yüksek lisans, doktora düşünüyorum. Emekliyim ama ilimde hiçbir zaman emekli olmayacağım.”

Zeynep Serembayır, sınıf arkadaşı Hülya İpek ile ilk tanıştığında ona pek sıcak bakmadıklarını belirterek, “Onun bu yaşta okula gelmesine, bizimle aynı seviyede okumaya çalışmasına pek sıcak bakmadık. Zaman ilerledikçe onun bizden daha iyi olduğunu gördük. Gerçekten bize çok şeyler kattı. Beraber ders çalışıyoruz, çay içiyoruz, yemek yiyoruz, çok güzel vakitler geçiyoruz. Onun tecrübelerinden faydalandık, onunla arkadaş olduğumuz için çok mutluyum.” diye konuştu.

Seda Birçek de hazırlıktan beri Hülya İpek ile aynı sınıfta olduğunu aktararak, “Hülya abla bize anne gibi, abla gibi davrandı. Onunla beraber okuduğumuz için çok şanslıyız, bize her şeyde öncülük etti, yol gösterdi.” dedi.