Kuran bülbülleri yarıştı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nın il finali yapıldı. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ve protokol mensuplarının da takip ettiği yarışmada 23 finalist mücadele etti. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık’ın ilk kez bir Kur’an-ı Kerim’i Güzel Yarışmasına ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.