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Kur'an kursunda mezuniyet töreni

05 Mayıs 2017 Cuma, 21:35

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NEVŞEHİR (AA) – Avanos Müftülüğü bünyesinde açılan 4-6 yaş Kur’an kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgesi verildi.

Avanos Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen mezuniyet törenine, kursu başarıyla tamamlayan çocuklar ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Avanos Müftüsü Mehmet Fidan, kursun ilçede alt yaş grubuna yönelik ilk eğitim programı olduğunu belirtti.

Fidan, “Avanos Müftülüğü olarak düzenlediğimiz 4-6 yaş Kur’an kursunun meyvelerini bugün topluyoruz. Çok sevinçli bir gün, mutluluğumuz yüzlerimizden okunuyor. Sizlerin desteğiyle Avanos’ta bir ilki gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Çocuklar, Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra mezuniyet belgelerini müftü Fidan’dan aldı.

Avanos Kur'an kursu Mezuniyet töreni Nevşehir

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