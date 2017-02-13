Kur'an kursundan öğrencilere tablet ödülü

KONYA (AA) – Derbent Çiftliközü Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği, yarıyıl tatilinde 5 vakit camiye giderek namaz kılan erkek öğrenciler ile Allah’ın 99 ismini anlamlarıyla ezberleyen kız öğrencileri tablet bilgisayarla ödüllendirdi.

Derbent Çiftliközü Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından ilçeye bağlı Çiftliközü Mahallesi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen tablet ödüllü proje kapsamında yarıyıl tatilinde namaz ibadetini 5 vakit camiye giderek yerine getiren 10 erkek öğrenci ile Allah’ın 99 ismini anlamlarıyla ezberleyen 6 kız öğrenciye, törenle tablet bilgisayar hediye etti.

Törene, Derbent Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Belediye Başkanı Hamdi Acar, İlçe Müftüsü İsa Topuz, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.