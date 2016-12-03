Kur'an öğrenmedeki engeli işaret diliyle kaldıracaklar

KIRŞEHİR (AA) – ABDULLAH YILDIZ – Kırşehir’de işitme engelli cemaatlerine de Kur’an-ı Kerim ve din eğitimi vermek isteyen iki imam, işaret dili öğrenmeye başladı.

Halk Eğitim Merkezinin açtığı işaret dili kursuna katılan Üniversite Camisi imam hatibi Mahmut Saratlı ile Bağbaşı Mahallesi Yenievler Camisi imam hatibi Eren Akın, işaret dilini öğrenerek, işitme engelli cemaatlerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Saratlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cemaatten bazı kişilerin işitme engellilere de din eğitimi ve Kur’an-ı Kerim öğretilmesi için talepte bulununca işaret dili kursuna gitmeye karar verdiğini söyledi.

Zor bir göreve talip olduğunu düşündüğünü aktaran Saratlı, açılması için 2 yıl bekledikleri kursu başarıyla bitireceğine inandığını belirterek, şöyle konuştu:

“İşaret dili eğitimimizi başarıyla bitirdikten sonra cemaatimize daha faydalı olacağıma inanıyorum. İşitme engelli olup da Kur’an-ı Kerim öğrenmek isteyen, dinini tam olarak öğrenmeyi arzu eden engelli kardeşlerimiz var. Onlara faydalı olmayı düşünüyoruz. İşitme engelli kardeşlerimizin ilmi konularda sormak istedikleri sorular oluyordu. İnşallah, burada işaret dilini öğrenip onlara faydalı olacağız. Kurs bizim için bir başlangıç oldu.”

Eren Akın da cemaatin talepleri doğrultusunda kursa başladığını ifade ederek, dini eğitimi ve Kur’an-ı Kerim’i işitme engelli kişilere de öğretebilecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kursa katılarak adeta ikinci bir lisana sahip olacağına dikkati çeken Akın, şöyle devam etti:

“Geçen yıllarda işaret dili kursuna kayıt olmamıza rağmen eğitmen olmadığı için istifade edememiştik. Halk Eğitim Merkezinin girişimiyle kursumuz bu sene açıldı. Biz de katıldık. Cemaatimizdeki engelli kardeşlerimizin gerek dini eğitimleri gerekse sosyal hayattaki konumları itibarıyla dışlanmamaları için bu eğitim önemli. Kursumuza devam ediyorum. Çok istifade ettim. Kendimi sanki ikinci bir lisan öğrenmiş gibi mutlu hissediyorum. Pratik yaparak geliştirmeyi istiyorum. Genellikle cemaatimizde ve mahallemizde işitme engelli olan kardeşlerimizin dini eğitimlerinin aksamaması için böyle bir eğitim almayı kendime görev edindim.”

Kurs eğitmeni Neriman Kılıç ise kursiyerler arasında din görevlilerinin dışında jandarma, polis, öğretmen, muhabir ve öğrencilerin de bulunduğunu dile getirdi.

İşaret dili eğitimlerine ilginin giderek arttığına dikkati çeken Kılıç, sınıfının 40 kişiye kadar çıktığını, ilginin daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Kursa katılan gazeteci Abdurrahman Dulkadir de yaptığı bir haber sırasında işitme engelli kişiyle iletişim kurmakta zorluk çekince kursa katılmaya karar verdiğini belirtti.

İşaret dilini öğrenmek gerektiğine inandığını dile getiren Dulkadir, herkese bu kursa katılmayı tavsiye etti.