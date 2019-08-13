Kurban Bayramı kutlanıyor
ESKİŞEHİR (AA) – Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca bayramlaşma töreni düzenlendi.
Türkiye Lokomotif Motor Sanayi AŞ Sosyal Tesisleri'ndeki törene, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, İl Başkanı Zihni Çalışkan, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.
Törende konuşan Milletvekili Avcı, eski devlet hastanesinin bulunduğu alanda engelli vatandaşlar için gündüz bakımevi yapımına ekim ayında başlanacağı müjdesini verdi.
İl Halk Kütüphanesi inşaatının aralık ayında tamamlanacağını belirten Avcı, tüm Türkiye'ye örnek olacak millet bahçesi ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü aktardı.
Eskişehir'in hak ettiği yatırımları almaya devam ettiğini anlatan Avcı, şunları söyledi:
"Eskişehir her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de en büyük hizmetleri almaya devam edecek. Bu kadar yatırımı huzur ve istikrar ortamına borçluyuz, onun için bunun kıymetini bilelim. Birbirimizle uğraşmak yerine, bunu bütün partililer için söylüyorum, el birliğiyle Eskişehir'e, vatana, millete nasıl hizmet edebiliriz, onun gayreti içinde olalım. Engelleme çabaları, sadece engellemeye kalkanların niyetlerini gösterir. Yoksa başarılı olamayacakları işte Eskişehir'e bütün engelleme çabalarına rağmen kazandırılan eserlerde görüyoruz, bundan sonra da göreceğiz. Şehir Hastanesi, yeni stadyum, Dede Korkut Parkı nasıl yapıldıysa, bütün ilçelerimize kültür merkezleri nasıl yapıldıysa, hızlı tren nasıl geldiyse yapılacak olan yatırımlar devam edecek, kervan yürüyecek inşallah."
– "Gerçek siyasetçi fitne ile kendine yer bulmaz"
Milletvekili Günay da bayramların bir araya gelebilme, dostlukları yad edebilme günleri olduğunu, her türlü kırgınlığı ve küskünlüğü geride bırakabilmek için önemli olduğunu dile getirdi.
Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz de yine böyle güzel bir bayram gününde, her bayram olduğu gibi, partimize gönül veren tüm dostlarımız ile bir aradayız. Yüz yüze gelip bu keyifli anları yaşadığımız bayramlar, aynı zamanda insanın hayatında kendisi ile yüz yüze gelme, yüzleşme şansını bulduğu önemli anlardan biridir. İster siyasetçi olalım ister çiftçi, ister amir olalım ister memur, ister tüccar, ister sanayici, ister zengin olalım, isterse dar gelirli, bunların hiçbiri hayata, birbirimize, ülkemize ve Allah'a karşı olan sorumluluklarımızı değiştirmiyor. Bu imkanlar ve güç, bize onları israf etme veya amacı dışında kullanım hakkı, başkaları üzerinde baskı oluşturma veya onları ezme hakkı vermiyor. Tam tersi, imkanlarımız arttıkça sorumluluklarımız ve vebalimiz daha da büyüyor."
Bayram günlerinin, aynı zamanda kişinin kendisi ile hesaplaşma ve bayramlaşma günleri olduğunu kaydeden Günay, "Yalan söyleyip, başkaları hakkında dedikodu yapıp, kul hakkı yiyip, bize verilen güç ve imkanları kötüye kullanıp, sadece göstermelik olarak bayramlaşılan günler değildir. Özellikle siyasetçilere sesleniyorum. Niyet okumayı bırakıp, dedikodulara, fitneye son verelim. Yapılan güzel hizmetleri engellemeyelim. Söylem ve eylem uyumunu kaçırmayalım. Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi 'millet odaklı' siyaset yapalım, kişisel çıkarlar için siyasi gücümüzü kullanmayalım." diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Çalışkan ise bayramların sevincin, birliğin, beraberliğin ve samimiyet duygularının doruğa çıktığı özel günler olduğunu ifade etti.
-
SİHADER pilav günü etkinliği düzenledi
-
Kurban Bayramı kutlanıyor
-
Derinkuyu'da karpuz hasadı başladı
-
Kursiyerlerin ürünleri görücüye çıktı
-
Mevlana Müzesi'nde bayram yoğunluğu
-
Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.