Kurban Bayramı kutlanıyor
KARAMAN (AA) – Karaman'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.
Polisevinde düzenlenen düzenlenen programda, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.
İdrak edilen Kurban bayramının tüm İslam alemi ve insanlığın kurtuluşuna vesile olması temennisinde bulunan Meral, tüm Karaman halkının bayramını tebrik etti.
Vali Meral ve beraberindekiler daha sonra sevgi evlerini ve Dursun Fakih Huzurevini ziyaret etti.
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