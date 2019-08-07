Kurban Bayramı'na doğru
ANKARA (AA) – Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaştı.
Adem Özbekler Kültür Merkezi'nde Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı bayramlaşma töreninde personelle tek tek bayramlaşan Başkan Acar, sağlık, barış ve huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.
Acar, Kızılcahamam'da yeni bir dönem başladığını, ilçemizin hak ettiği yere gelmesi için gereken yatırımlara devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bunu da hep birlikte başaracağız. Rabbim, düzenimizi, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Her birimdeki personelimizle el ele, gönül gönüle yaptığımız çalışmalarla Kızılcahamam'ı herkesin gıpta ile baktığı bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Daha güzel çalışmalar için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte gösteriyoruz ve göstereceğiz. Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı müstesna günler. Bu vesileyle başta çalışma arkadaşlarım ve aileleri olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederim. Nice bayramlarda beraber olabilmeyi temenni ediyorum."
Bu arada, 236 personele Ramazan Bayramı'nda başlatılan uygulamaya devam edilerek, bayram ikramiyesi olarak hesaplarına 200'er lira yatırıldığı belirtildi.
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Kurban Bayramı'na doğru
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