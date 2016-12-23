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Kurban satıcısının Atatürk büstlü çözümü yıkımı engelleyemedi

Maltepe’de adak ve kurban satıcısı Dilaver Gülsuyu; çevredeki vatandaşların şikayetleri üzerine hayvanlarını sattığı barakanın terhis edilmesi için bir vakit önce belediyeden dikkat aldı.

23 Aralık 2016 Cuma, 11:41

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Maltepe’de adak ve kurban satıcısı Dilaver Gülsuyu; çevredeki vatandaşların şikayetleri üzerine hayvanlarını sattığı barakanın terhis edilmesi için bir vakit önce belediyeden dikkat aldı. Barakayı terhis etmesi için uyarılan ihtiyar adam garip bir yola başvurdu. Satmak yaptığı barakanın önüne Türk Bayrağı ve Atatürk büstü koyan Dilaver Gülsuyu, bu yüzden kimsenin barakaya dokunmayacağını zannetti. Fakat bir zaman sonradan belediye ekipleri alınan tahliye kararı doğrultusunda adaklık kurban satılan barakayı yıktı.
Yıkıma tepki bildiren Dilaver Gülsuyu, “yıkılmasın diye Türk bayrağı ve Atatürk büstü koymuştum. Fakat gelip yıktılar. Bunlara saygınız varsa yıkmayın dedim. Ama yıktılar. Atatürk büstünü olmak istediler müsade vermedim” diyerek, barakasının yıkılmasına tepki gösterdi. 

Bayram Şahin

Atatürk haber kurban maltepe Mustafa Kemal ATATÜRK

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