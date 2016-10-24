Küresel ve Bölgesel Politikalarda Keşmir
Hindistan ve Pakistan aralarında İngiltere’den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılında başlayan Keşmir sorunu günümüzde devam ediyor.
Hindistan ve Pakistan aralarında İngiltere’den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılında başlayan Keşmir sorunu günümüzde devam ediyor. Keşmir’de yaşanan kuvvet olayları nedeniyle bugüne değin 70 bin insan hayatını kaybetti.
Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Muhammet Balta ile Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood’un başlangıç konuşmalarını oluşturacağı panelde; Av. Ali Kurt, Yrd. Doç. Dr. Selman Tavsiye, Merve Şebnem Oruç ve Mustafa Uzun konuşmalarıyla yer alacak.
Panel, 27 Ekim 2016, 17.00’de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.