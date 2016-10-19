Kürk Mantolu Madonna olayı benzeri kitapçı diyalogları

Sosyal medyada programın sunucusunun kitabın içeriğini bilmeden konuşması eleştirilirken; aynı zamanda konuyla ilgili o kadar çok mizahi paylaşım da yapıldı.

Kütahya’da bir kitap evi, kitap kafe ve kütüphane kafe kurucusu olan Abdullah Reha Nazlı, sosyal ağ hesabından kitapçılarda bu gibi diyalogların her gün yaşandığını söyledi. Bu diyalogları kitap olacak kadar çok olduğunu ve derlemeye devam ettiğini söyleyen Nazlı, kendi işletmelerinde yaşadığı bir takım diyaloglara de yer verdi.

“- Kaç sezon diziyi incecik kitaba sığdırmışlar (Yaprak Dökümü hakkında)

– Fransız Kafka’nın Dava kitabı var mı?

– Zerdüşest var mı?

– Cadde üstündeki kırtasiyeye 1982 Anayasası var mı dedim, fazla eski basımmış, onu bulamazsın dedi

– Çıkmış soruları geçen sefer bu yayınevinden almıştım, acilen diğer yayınevininkileri de çözeceğim

– Alışılagelmiş boyu mu daha tez biter, cep boyu mu?

– “Yörük büyükbaba ile padişah” var mı? (Yürek Büyükbaba ile Padişah)

– Kazıbilim kitapları ne kadar?

– “Kültür ve Dil” okuma kitabı var mı? (Türkolog olacak bir öğrenci)

– Yüzüklerin Efendisi’nin kitabı mı yazılı?

– Sizde sadece roman mı var yoksa bayağı kitap mı?

– “80 Günde Devrialem” istemiştim, siz bana “80 Günde Dünya Turu” vermişsiniz?

– “Bir Noel Şarkısı” yok “Bir Yılbaşı Şarkısı” varsa onu alayım. (Kitabın orjinal ismi A “Christmas” Carol, soran da İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyor)

– 40 Manolya var mı? (Kürk Mantolu Madonna)

– Kurbağalar var mı? (Kaplumbağalar, Yoksul Baykurt)

– Kardeşim falanca yerde öğrenci. Falanca programı ile ilgili Power Point slaytı lazımmış, ödevi varmış. Sizde dia bulunur mu, yahut nerde bulunur?

– Bu yazarın bu isimde sadece bu kitabı mı var?”

Hüseyin Efe

