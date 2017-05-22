Kursiyerler sertifikalarını aldı

YOZGAT (AA) – Boğazlıyan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SDYV) ‘Meslek Edindirme’ projesi kapsamında iş sahibi olmak isteyen ve vakıftan faydalanan işsizlere yönelik düzenlenen “Forklift Operatörlüğü” kursunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Boğazlıyan Kaymakamlığında gerçekleşen törene, Kaymakam Davut Sinanoğlu, Yenifakılı Kaymakamı Mustan Barış İşler, SYDV Müdürü Turan Kaya ve kursiyerler katıldı.

Kaymakam Davut Sinanoğlu, iş yerlerinde yapılan araştırmalarda Forklift İş Makinası Operatörlüğü belgesi olan kalifiye eleman ihtiyacı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Bu kapsamda vakıftan faydalanan işsiz vatandaşlara yönelik olarak Forklift Operatörlüğü kursu açtıklarını belirten Kaymakam Sinanoğlu, “Askerliğini yapmış, 35 yaşından küçük 10 vatandaşın fayda sahibi olmasını sağlayan proje hazırlandı.10 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kursta başarılı olan 8 kişi belge almaya hak kazandı. Kurs süresince kursiyerlerin tüm giderleri de vakıf tarafından karşılandı.” dedi.

Konuşmanın ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

