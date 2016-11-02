Kurtuluşu İslâm birliğine bağlı bir cennet vatan: Keşmir

1947 yılında bölgedeki İngiliz hegemonyasının kalkmasının ardındaki kurulan Hindistan ve Pakistan devletleri arasında günümüze değin çözülmeyen sorununun adı oldu cennet vatan Keşmir. Müslümanların yoğunlukta olduğu bir alan olmasına rağmen yönetimi bir Hint mihracesine bırakılan Keşmir halkının Pakistan’a ilhak taleplerini görmeyen uluslararası sistemin riyakârca tutumu nedeniyle 1947’den bu yandan iki ülke 4 defa savaştı, on binlerce insan hayatını kaybetti. Keşmir problemini tarihten günümüze değerlendiren konuşmacılar, sorunun ama uluslararası sisteme sürekli argümanlarıyla dâhil olan bir İslam birliğinin oluşturulmasıyla çözülebileceğini karşılıklı yargı olarak paylaştı.

Güney Asya Stratejik Incelemeler Merkezi (GASAM) kadar Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi konferans salonunda düzenlenen “Küresel ve Yöresel Politikalarda Keşmir” paneline konuşmacı olarak GASAM Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci-Yazan Aslan Balcı, İslâm Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Av. Ali Kurt, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selman Nasihat, Gazeteci-Yazan Merve Şebnem Oruç ve Gazeteci-Yazar Mustafa Uzun katıldı. Panelin dinleyicileri aralarında Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Muhammet Balta, Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Genel Sekreteri Alim Türkyılmaz ile GASAM Başkanı Cemal Demir’in yanı sıra fazla sayıda akademisyen ve analist da yer aldı.

“Iki Taraflı konuşma ve çözüm için STK’lar zorunlu”

Protokol konuşmalarında kürsüye çıkan GASAM Başkanı Cemal Demir, Müslümanların öteki sorunlarında olduğu gibi Keşmir probleminde de müşterek bir söylev ve çözüm geliştirilmesi için sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası örgütlenmelerin gerekliliği vurguladı.Hindistan’ın 1947’de Cammu-Keşmir eyaletini işgal ettikleri günü dünyadaki tüm Keşmirlilerin “Kara Gün” olarak andığını söyleyen Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood, Cammu-Keşmir’in milletlerarası tanınmış bir itilaf bölgesi ve Filistin ile benzer kaderi paylaşan en uzun zaman tanıdık olmayan işgali altındaki bölgelerden biri olduğunu açıklama etti. Mahmood, Keşmir meselesinin BM Güvenlik Konseyi gündeminde yer alan çözülmemiş en eski sorunlardan olduğunu da sözlerine ekledi.

Pakistan ile Türkiye aralarında geçmişten gelen sağlam kültürel bağların yanına İslâm’dan kaynaklanan sağlam bir bağ bulunuyor diyen Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Muhammet Balta, hemdert olan iki ülkenin birbirinden katiyen kopamayacağını 15 Temmuz sonrası Türkiye’nin yanına duran Pakistan’ın bir kez daha gösterdiğini açıklama etti. Balta, aynı duyarlılığın Türkler göre da gösterilmesi gerektiğini de söyledi.

“Her kaosun aşağıda İngilizler var”

GASAM Idare Heyeti Üyesi Gazeteci Yazan Aslan Balcı’nın moderatörlüğünde başlayan panelde, Balcı, Türkiye olarak Keşmir’i Kıbrıs ve Filistin’den ayrı bir yerde görmediklerini belirterek bu üç bölgenin arkasından İngilizlerin olmasına uyarı çekti. Hilafetin yıkılmasına neden olan İngiliz emperyalizminin Hindistan coğrafyasından çekildiği 20. yüzyıl başlarında geride yalnızca kargaşa bıraktığını, İngilizlerin 200 takvim, Hindistan’ın 70 takvim zulmünün bölgeyi Müslümanlar için cehenneme çevirdiğini söyleyen Balcı, kurulacak İslâm birliğiyle Keşmir halkının kendi geleceğini atama hakkının yanında durulması gerektiğini ifade etti.

“Güney Asya’nın mazlum coğrafyası: Keşmir”

Panelin ilk konuşmacısı İslâm Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Av. Ali Kurt, Keşmir probleminin doğuşuyla ilgili detaylı bir değerleme yaptı. İngiltere’nin iki asır sömürdüğü bölgeden önüne geçemediği ayaklanmalar nedeniyle 1947’de çekilerek geride çözülmesi kuvvet denklemler bıraktığını ifade eden Kurt, dünyanın neresinde bir karışıklık varsa altında mutlaka Anglosakson siyasetin yattığını bir kez daha gördüklerini belirtti. “Keşmir, Günay Asya’nın mazlum coğrafyalarından biri. Keşmir, milletlerarası şiddet odaklarının alt kıtaya karşın hamlelerini belirleyen en önemli akupunktur noktalarından biri oldu ve bu özelliğini devam ettiriyor. Çin ve Hindistan’ın beslediği bu sorun, iki ülkenin de nükleer güçleri olması sebebiyle Keşmir’i dünya güvenliği noktasında da yöresel bir problem olmaktan çıkarıp uluslararası bir boyuta taşıdı” diyen Kurt, bölgeye dair tespitlerini sürdürdü. Pakistan ve Hindistan aralarında taksim edilen bölgede, İngilizlerin Keşmir’i Hint Mihrace Singh himayesine bırakmasıyla %90’ı Müslüman olan Keşmir halkının Pakistan’a ilhak talebinin Mihrace kadar kabul görmediğini aktaran Kurt, alelacele hazırlanan bir anlaşmayla Hindistan ile birleşme kararı alındığını oysa bu belgenin günümüzde hâlâ yazılmış olarak sunulmadığını belirtti.

Hindistan’a bağlandıktan sonra Keşmir halkının kendi geleceğini belirleme hakkına saygı duyulan söylemlere rağmen günümüze dek bir referandum yapılmadığına uyarı çeken Kurt, bu haksız tutuma karşı Keşmir halkının da direnişe geçmesinin son derece alışılmış karşılanması gerektiğini açıklama etti. Kurt, olayın boyutlarının artmasıyla BM’nin 1948’de mütareke ilanı ve referandum kararı vermesine karşın bu karara uyulmamasını ise BM’nin çözüm üretme fonksiyonun ortadan kalkması olarak yorumladı.

“Keşmir meselesinin çözümüne en büyük engel, batı’nın riyakârca tutumu”

Keşmir’in Azad Keşmir, Hindistan işgalindeki Cammu Keşmir, Çin’in el koyduğu Aksai Çin ve uluslararası toplumun alacağı inisiyatife tarafından geleceğini vermek üzere Pakistan’ın kontrolündeki Kuzey Keşmir elde etmek üzere 4’e bölündüğünü söyleyen Kurt, gerçekten adalet ve adalet bakışıyla, uluslararası hukuk ekseninde çok basit çözümlenecek bu sorununun ülkelerin riyakârca tutumları sebebiyle hala çözülemediğini, 1947’den bu yana 4 büyük savaş yaşandığını, 100 bin mazlum insanın öldüğünü ve 2 milyon insanın mülteci olduğunu dile getirdi.

Milletlerarası hukuk çerçevesinde bir türlü çözülemeyen bu sorun her iki devletin uluslararası kamplardaki tarafını da belirleyen en manâlı faktör oldu diyen Kurt sözlerini şöyle sürdürdü: “Hindistan, bağlantısızlar hareketine liderlik yaptı, Pakistan ise Batı kenarlı bir söylev aldı. BM’nin kararlarını Hindistan’ın uygulamaması Keşmir’in jeopolitiğini zayıflattı. Afganistan savaşında çoğalan ABD-Pakistan ilişkileri 11 Eylül’den sonradan soğudu. Bu, süper güçlerin ilişkilere menfaatlerine tarafından yaklaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. 1987 seçimlerinden daha sonra siyasi çözümsüzlüğe karşı umutları yok olan Keşmir halkının, Afgan mücahitlerinin de desteklediği yasal müdafaa özelliğinde başvurdukları silahlı direnişi maalesef yeni dünya düzeninde DAİŞ ve benzeri örgütlerin etkisiyle bir terör olayı olarak lanse edildi. Sahiden bu, bir halkın özgürlük mücadelesidir”

Sorunun ama İslâm coğrafyasının sahiplenmesiyle çözülebileceğini söyleyen Kurt, “Tüm Müslümanlar, 21. yüzyılda bir halkın kendisine reva görülen yönetime karşısında direnişini desteklemek mecburiyetindedir. Tek çıkış yolu birliktir” diyerek sözlerini tamamladı.

Keşmir’i anlatmada STK’lara büyük tayin düşüyor

Türk kamuoyunun Keşmir sorununu oysa küresel ölçekte yankılandığında gündemine aldığı eleştirisini yapan Gazeteci-Yazar Merve Şebnem Oruç, uzakta Keşmir halkının sorunlarına çözüm üretmenin muhtemel olmadığını, Keşmir halkını iyi anlamak için o coğrafyayı uygun görüp sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla Türk kamuoyuna içten anlatılması gerekliliğini ifade etti. Geçen temmuz ayında Keşmirli direnişçi Burhan Wani’nin yargısız infaz edilmesi sonrası hiç dinmeyen sorunun daha büyük bir hâl aldığını söyleyen Oruç, Hindistan ordusunun terörle uğraş adı altında insan haklarını ihlal etmesinin durdurulması gerektiğini aktardı. Kurtuluş Savaşı yıllarında Pakistanlıların yardımlarını Türk milletinin katiyen unutamayacağını dile getiren Oruç, önceki konuşmacılar gibi İslâm birliğinin tek çözüm olduğunu aktardı.

Sorunların çözümü için anlamak ve bilgiyi göstermek kayda değer

BM’nin 1948’de aldığı halk oylaması kararının bugüne kadar uygulanmamış olmasını tam anlamıyla hukuksuzluk olarak niteleyen Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selman Nasihat, bugün dünyanın her yerinde Müslüman kanı dökülmesini sistem problemine bağladı. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’nin “Nizamsız yargı, nizamlı batıla yenilmek zorundadır.” sözüne atıfla Müslümanların davalarında bilinçli ve sistemli olmaları gerektiğini söyledi. Milletlerarası arenada söz hakkı olan bir Müslüman birliği için önce bilgiye layık verilmesi gerektiğini aktaran Oruç, fakat bu data doğruca uluslararası örgütlerin kurulabileceğini aktardı.

“Hindistan coğrafyasının Kıbrıs’ı Keşmir’dir”

“Üstteki fikir dünyanın her tarafına Kıbrıslar serpiştirmiştir. Hindistan coğrafyasının Kıbrıs’ı Keşmir’dir.” diyerek söze başlayan Gazeteci-Yazan Mustafa Uzun, bölgede Hindistan’ın uyguladığı doğaüstü hallere uyarı çekerek bu meselenin çözümünde Türkiye’nin kendi iç meselesiymiş gibi davranması gerektiğini belirtti.

Hindistan’ın faklı milletleri bir arada bulunduran yapısı sebebiyle bölünmekten korktuğunu ifade eden Uzun, ülkenin bu korkuyu bastırmak için savunmasına büyük yatırım yaptığına dikkat çekerek Hindistan ve Pakistan’ın ellerindeki nükleer zorlama nedeniyle 3. Dünya Savaşı’nın bu gölgede başlayacağını düşündüğünü ifade etti.

“Küresel ve Yöresel Politikalarda Keşmir” paneli hediye takdiminin ardından son buldu.

