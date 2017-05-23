Kuru fasulye pilavla geçen bir ömür

12 yıldır Manisa Lokantacılar Odası başkanlığı görevini yürüten esnaf Mehmet Akgül, 11 yaşında Yaşar ustasının yanında çırak olarak girdiği mesleğinde 50’nci yılını kutluyor. 61 yaşındaki Akgül, yarım asırlık bir ömrü fazla sevdiği kuru fasulye pilavla geçirdi. Yemeklerini sevgiyle yapan Akgül, sevgiyle pişen yemeğin daha nefis olduğunu söyledi. Mesleğe ilk girdiğinde 8 yıl çıraklık yaptığını söyleyen Akgül, “50 yıldan bu yandan bu dükkanda çalışıyorum. Bu 50 yılın 8 yılı çırak ve kalfalık dönemi olarak geçti. 1967 yılında çırak olarak girmiş olduğum dükkandan askere gittim. Tezkeremi aldıktan sonradan 1978 yılında ustamdan dükkanı devraldım. Lakin 78 yılından bu yanlamasına aidat kaydım var. Oda kaydım var. 78 yılından bu yana da bu dükkanda çalışıyorum. Ama başladığım tarih sene 1967. İnşallah tam bu zamanlar 50 yıl bitiyor. 51. yıla giriyoruz. Dram oynamak istemiyorum lakin lastik pabuçla girmiş olduğumuz dükkanın sahibiyiz” dedi.

“KURU-PİLAVLA HER ŞEYİN SAHİBİ OLDUK”

Küçük dükkanıyla hayatını kurduğunu söyleyen Akgül, “Bu dükkandan meslek sahibi olduk, çoluk çocuk sahibi olduk, ev sahibi olduk. Hepsini bu dükkandan yaptık. Lakin hepsinin en önemlisi Manisamızda ve Türkiye’nin 4 bir yanına fazla güzel insanlarla tanıştık. Daha ne verir diye düşünüyorum” diye konuştu.

Mesleğini 50 sene daha gerçekleştirmek istediğini sözlerine ekleyen Akgül, “Kuru-pilavla her şeyin sahibi olduk. 50 yıldan beri bu işi yapıyorum illaki bir 50-60 yıl daha yaparım bu işi” dedi.

Manisa Şehzadeler ilçesine tabi Çarşı Mahallesi’ndeki dükkanında hizmet veren Akgül, Manisa’nın da en tanıdık esnaflarından biri.

Aykut Yeniçağ