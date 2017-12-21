Kuru temizlemeyi internete taşıdılar, faturalar yarıya indi

Sadece Türkiye’de değil, dünyada da bir ilk olduğu belirtilen online kuru temizleme platformu Networkdry, kısa sürede 20 şehirde 100 üye işyerine ulaştı. Geçen yılın sonunda faaliyete geçirdikleri üyelik sistemi NClub ile faturaları yarıya indiren ve kısa bir sürede 20 bini aşkın üyeye ulaşan Networkdry; 2018 yılında, 45 şehirde, 200 üye işyeri ile kuru temizleme, ütüleme, halı yıkama ve lostra hizmeti vermeyi planlıyor. Networkdry şirketinin kurucu ortakları Gökhan Aydan ve Gürol Başev ile internetin kuru temizleme sektörüne katkıları ve firmanın hedeflerini açıkladı.

Ortaklar, uzun yıllardır kuru temizleme sektörünün değişik kademelerinde çalıştıkları için müşteri eğilimlerine ve sektörün dinamiklerine oldukça hakim olduklarını belirterek “Networkdry’ı da teknolojinin oluşturduğu olanaklarla hem tüketicilerin daha hızlı ve kaliteli hizmet alabilmesi hem de sektördeki küçük işletmelerin çok daha verimli, planlı ve kârlı çalışabilmesi hedefiyle kurduk” dediler.

“Türkiye’nin ayrı ayrı gurur duyacağı isimler şirkete yatırım yaptılar”

Sektörü iyi bilmek en büyük avantaj olduğunu belirten Gökhan Aydan, “Sonrasında da ilk adımlarımızda başarılı olup, iş modelimizin büyüyebileceği ortaya çıkınca Türkiye’de internetin öncü girişimcilerinin kapılarını çaldık. Sağ olsunlar, bizi dinlediler; sunumlarımızı, iş planlarımızı incelediler. Her biri ülkemizin ayrı ayrı gurur duyacağı isimler olan; Yemeksepeti’nin kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın, Markafoni’nin kurucu ortağı Sina Afra, Gittigidiyor’un kurucuları Burak Divanlıoğlu ile Serkan Borançılı ve Aydonat Atasever şirketimize yatırım yaptılar. Sadece yatırım yapmakla kalmayıp tecrübelerinden yararlanmamıza da imkan sağladılar. Bu da bize büyük bir cesaret ve güç verdi” şeklinde konuştu.

Aydan, işlerin planlarının önünde gittiğini kaydederek, “Zor ve dağınık bir sektör olmasına rağmen, kısa sürede kendimizi kabul ettirdik ve lider konuma yükselmeyi başardık. Şirketimiz, halihazırda 34 kişilik merkez ekibi, 20 şehirde 100’den fazla üye işyeri ile kuru temizleme ve halı yıkama hizmeti veriyor. Kullanıcı dostu ve güvenilir web sitemizin yanı sıra hem IOS, hem de Android platformlarında on binlerce kişinin indirdiği uygulamalarımızdan birkaç dakika içinde sipariş verilebiliyor. 2017 yılında faaliyete geçirdiğimiz NClub üyelik sistemi ile müşterilerimize birçok avantaj sağlamaktayız. Kısaca açıklamak gerekirse NClub, Networkdry’ın tüm hizmetlerinden belli bir ücret karşılığında indirim sağlayan bir üyelik sistemidir” ” ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 20 bin üyemiz var”

NClub üyelik sisteminin gerçekten müşterilerin beklentisini karşıladığının altını çizen Gürol Başev, “Makul bir üyelik bedeli ile 1 yıl boyunca Networkdry’ın sunmuş olduğu tüm hizmetlerden (kuru temizleme, halı yıkama, tekstil temizliği, ütüleme), yüzde 50 indirim sağlıyoruz. Üyelik boyunca kulübün bütün ayrıcalıklarından istenilen sıklıkta faydalanan müşterilerimiz, zaten çok kısa zamanda bu üyelik bedelinden çok daha fazlasını indirim olarak almış oluyor. NClub faaliyete geçirildikten sonra büyük bir ilgi gördü, öyle ki şu anda NClub ayrıcalıklarından faydalanan üye sayımız 5 bini geçti. Şu an itibariyle ciro ve müşteri sayısında beklentilerimizin üstündeyiz. Yaklaşık 20 bin üyemiz var” şeklinde konuştu.

Müşteri memnuniyet aramalarında yüzde 94,5 memnuniyet oranının altına düşmediklerini söyleyen Başev, “Hem bayilerimizle hem de müşterilerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Bu tür tekil sorunlar olduğunda anında müdahale ediyoruz. Çağrı merkezindeki çalışma arkadaşlarımız gerçekten işin uzmanı ve sorun çözmede profesyoneller” dedi.

Kurucu ortaklar Gökhan Aydan ve Gürol Başev hizmet verdikleri üye sayısını 2018 yılı sonunda 60 binin üzerine taşımayı amaçladıklarını da açıkladı.