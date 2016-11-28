Kuş çarpan uçak geri döndü

Türk Hava Yollarının İstanbul- Antalya seferini yapan 2408 sefer sayılı A 321 tipi uçağına, kalktıktan bir süre sonradan kuş çarptı. Olayın gerisinde uçağın pilotu Atatürk Havaalanı teftiş kulesi ile telsiz bağlantısı kurarak geri döneceğini bildirdi. 08.23’de İstanbul’dan kalkan THY uçağı, 08.40 sıralarında 176 yolcusu ile Atatürk Havalimanına sorunsuz olarak iniş yaptı.

Yolcular başka bir uçak ile Antalya’ya gönderilirken, THY uçağı bakımının yapılması için teknik hangara çekildi.