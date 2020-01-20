Kuş cennetini koruyabilmek için 13 yıldır takvim bastırarak dağıtıyor
KIRŞEHİR (AA) – Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı makine mühendisi Ömer Çetiner, göçmen kuşların göç yolu üzerinde olmasına rağmen yaz aylarında kuruyan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin korunması için 13 yıldır ücretsiz takvim bastırarak dağıtıyor.
Mucur ilçesine bağlı Seyfe köyünde doğması nedeniyle gölün gönüllü tanıtımını yapan Çetiner'in masa ve duvar takvimleri, Türkiye'nin farklı illerine, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına ücretsiz olarak gönderiliyor.
Çetiner, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020 yılı için bin adet duvar ve 4 bin adet masa takvimi bastırarak dağıtımını yaptıklarını söyledi.
2008 yılından itibaren 13 yıldır devam ettirdiği takvimlerde Seyfe Gölü ile ilgili sadece kendisinin çektiği fotoğrafların yer aldığını belirten Çetiner, en büyük amacının gölü tanıtmak ve farklı kesimlerin dikkatine sunmak olduğunu dile getirdi.
Her yıl aralık ayından itibaren hem yurt içinden hem de yurt dışından takvim talep edilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Çetiner, şöyle konuştu:
"13 yıldır takvim bastırıp ücretsiz dağıtmak maddi ve manevi olarak beni yoruyor ama insanlarımızın istekleri beni biraz daha zorluyor. İnşallah bu süreç devam eder. Gölümüz, Mucur, Kırşehir ve Türkiye için çok önemli sulak alanlardan bir tanesi. Özellikle Türkiye üzerindeki göç yollarının birinin üzerinde olması önemini daha da artırıyor. Bu kadar güzel bir yeri korumak zorundayız. Takvim yapmamdaki amaç Seyfe Gölü'nü gündemde tutmak."
– Değişmeyen tek fotoğraf "Mevlana çiçeği"
Çetiner, 13 yıldır takvimin değişmeyen fotoğrafın kendisinin çektiği "Mevlana çiçeği" olduğuna işaret ederek, "13 yıldır binlerce kare resim çektim ama bu kareyi bir daha yakalayamadım. 2007 yılında farkında olmadan çektiğim sütleğen adı verilen bir otun resmi. Resimde 5 tane semazen silueti var ve birinin hareketi diğerini tamamlıyor. 2008 yılı UNESCO tarafından Mevlaya Yılı ilan edilmişti." şeklinde konuştu.
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