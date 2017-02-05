Kuş meraklıları Yenimahalle’de buluştu

– Türkiye’nin farklı illerinden gelen kuş meraklıları, Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği tarafından düzenlenen Kuş Borsasında buluştu

ANKARA (AA) – Türkiye’nin farklı illerinden gelen kuş üreticileri ile meraklıları, Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği tarafından düzenlenen Kuş Borsasında buluştu.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin farklı illerinden gelen, muhabbet kuşundan papağana, kanaryadan süs güvercinine kadar yaklaşık 10 bin egzotik kuş, 50 ila bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla kuş sevenlerin beğenisine sunuldu.

Açıklamaya göre, etkinliğe ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu stantları gezerek vatandaşlarla ve kuş yetiştiricileriyle sohbet etti.

Kuş borsasının tek kadın kuş yetiştiricisi olan Zeliha Rana Osma’yı da ziyaret eden Başkan Yaşar, beş yıldır kuş yetiştiriciliği yapan Osma’yı tebrik etti.

-“ Bakamayacağınız hayvanı almayacaksınız”

Etkinlikte konuşan Yaşar, “Kuşlar ve diğer hayvanları beslemek, onlarla ilgilenmek insana mutluluk verir ve stres attırır. Hayvanların da sevgiye ihtiyacı var. Ama burada en önemli konu her zaman söylüyorum, bakamayacağınız hayvanı almayacaksınız. Onların da bir canlı olduğunu unutmayalım, sonra bakamayıp sokağa atmayalım.” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimler olarak, sokak hayvanları için ellerinden geleni yaptıklarını bildiren Yaşar, hayvan barınaklarında her türlü bakımın yapıldığı ve hayvanları koruma derneklerine destek olmaya devam edecekleri bilgisini verdi.

Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Aydın, Yaşar’a teşekkürlerini sunarak kuş figürlü duvar saati hediye etti.



Aydın, bu tip etkinliklerin kuş kalitesini arttırdığını ifade ederek amaçlarının yeni nesillere bir hobi kazandırmak, doğa sevgisi aşılamak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu bildirdi.

