Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, 2017’yi değerlendi

Başlattıkları tanıtım atağını 2018 yılında sürdüreceklerini söyleyen Akdoğan; kötü geçen 2016 yılına göre, gemi iptallerine rağmen 2017 yılının daha iyi geçtiğini belirtti ve bunda yerli turistin payının büyük olduğunu vurguladı.

Ülkenin içinde bulunduğu koşullardan en çok etkilenen bölgelerin başında turizm bölgeleri geldiğini belirten Akdoğan açıklamasının devamında: “ Ülkemizin en önemli limanlarından birisine sahip olan ilçemiz, gemi iptallerinden dolayı sıkıntı yaşamasına rağmen, 2017 yılı bir önceki yıla oranla daha iyi geçti. İptallerden dolayı en büyük sıkıntıyı liman bölgesi esnafımız yaşadı. Birkaç yıl daha sürecek gibi görünen bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için o bölgedeki esnafımız da yerli turiste yönelmeli. 2017 yılının bir önceki yıla göre daha iyi geçmesinin nedeni özellikle yerli turistte yaşanan patlama oldu. Ekonominin ve turizm sektörünün çok iyi olmadığı bir ortama rağmen, ilçemiz genele göre daha iyi bir sezon geçirdi. Bunda, meslek örgütü olarak bizim de büyük payımız olduğunu düşünüyorum. Her şeye rağmen, öngörülü davranarak başlattığımız ve 2 yıldır aralıksız yürüttüğümüz sosyal medya tanıtımlarımızla, ilçemizin ülke içinde yeniden eski günlerine dönmesine ve yerli turizmde göz bebeği olmasına destek olduk “ dedi.

Gemi iptallerine rağmen, 2018 sezonunda özellikle Avrupalı turistte artış olacağını artan taleplerden gözlemlediklerini söyleyen Akdoğan; ” 2017 sezonu içerisinde çarşılarda yaşanan sorunlarla ilgili liman bölgesi esnafıyla bir araya geldik, toplantılar yaptık. Özellikle o bölgedeki esnafımız 2018 sezonunda hazırlıklarını gemilere göre yapmamalı, yerli turisti göz önünde bulundurmalı. O toplantılarda bir önerim de çarşıların AVM mantığında yönetilmesi olmuştu. Çarşıların belli bir düzen içinde yönetilmesi, özel güvenlik, iş yerlerinin açılış-kapanış saatleri gibi düzenlemelerin 2018 sezonunda hayata geçmesi iyi olacaktır düşüncesindeyim. Oda olarak asli görevlerimizin yanı sıra üyelerimizin yararına çalışmalarımızın başında, 2017 sezonunda da tanıtım geldi. Kuşadası Güvercin isimli facebook sayfamızda takipçi sayımız 730 bine yaklaştı. Diğer sosyal medya hesaplarımızla da ilçemizin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına destek oluyor, milyonlarca kişiye Kuşadası ismini hatırlatıyoruz. Hazırlatarak sosyal medya hesaplarımızdan yayınladığımız tematik tanıtım videolarımızın sayısı 31’e yükseldi. Tematik tanıtım videolarımıza, 2017 yılında bir de genel Kuşadası Tanıtım Filmi eklendi. Odamız tarafından 2005 yılından bugüne hazırlatılan 3. Kuşadası Tanıtım olan film oldukça beğeni aldı. Bir diğer başarılı çalışmamız olan Kuşadası illüstrasyon haritası da, ilçemiz de bir ilk olarak tanıtımlarda büyük ilgi görüyor. Önümüzdeki sezon öncesi fuarlarda ve çeşitli tanıtımlarda diğer kurumlarca da kullanılan haritamız, tanıtım videolarımız ve diğer materyallerimiz, tüm üyelerimizin de kullanımına açıktır “ diye konuştu.

– KUŞADASI VE ÜYELERİMİZİN YARARINA ÇALIŞIYORUZ

Kuşadası ve üyelerin yararına çalıştıklarını kaydeden Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “ 2017 Yılında başlayıp 2018’de devam edecek eğitimlerimiz, güncel konulardan oluşuyor ve büyük ilgi görüyor. Devam eden girişimcilik kurslarımızda, Kuşadası ekonomisine katkı sağlayacak yeni girişimci adaylarımız eğitim almaktalar. Geçtiğimiz yıl başladığımız otopark çalışmamız da, 2018 yılında tamamlanarak hizmete açılacak. Özellikle toplantıların olduğu günlerde büyük sorun olan otopark sıkıntısını bu şekilde ortadan kaldıracağız. Yeni projede ayrıca otoparktan konferans salonumuza yapılacak giriş ile de tüm üyelerimizin ve Kuşadası halkının salonlarımızdan daha fazla yararlanmasını sağlamış olacağız. Üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2017 yılında Ankara’da tacirin sesi olmuştur, 2018 yılında da olmaya devam edecektir. İş dünyasının önünü açan işleri takip eden TOBB’un hükümetten talepleri doğrultusunda; KOSGEB’den 50.000 TL faizsiz KOSGEB kredisi çıkmış, SGK ötelemeleri, yapılandırmalar, KGF gibi düzenlemeler de 2017 yılında TOBB’un önerileriyle hayata geçen destekler olmuştur. Kuşadası Ticaret Odası olarak Kuşadası’nın her sorunuyla yakından ilgileniyoruz ve hazırlanan raporlarla çözüme ulaşmaya çalışıyoruz. 2018 yılında da Kuşadası ve üyelerimizin yararına çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğiz. 2018 yılının tüm dünyaya ve ülkemize barış getirmesini diliyorum “

