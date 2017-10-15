Kuşadası’nda Ekim ayında deniz keyfi
Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının ise 21.1 dereceyi bulduğu Kuşadası’nda Ekim güneşini görenler bol bol denize girip güneşleniyor. Özellikle meşhur Kadınlar Plajı ile 5 yıldızlı otellerin havuzlarında yaz aylarını aratmayan hava sıcaklığını fırsat bilenler ortaya acayip görüntüler çıkartırken, çoğu kişi de deniz kenarındaki kafeteryalarda oturarak sıcak havanın keyfini yaşadı.
Galibiyet Hacısalihoğlu
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