Kuşadası’nda sağanak yağış etkili oldu
Kuşadası’nda saat 23.30 sıralarında aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış, Söke-Kuşadası karayolunda trafiğin bir süre durmasına neden oldu. Yağmur suları Kuşadası Ticaret Odası ile Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önünde de yolun karşılıklı bölümlerini de göle çevirdi. Birçok araç, suların içinde kaldı. Sahildeki Atatürk Bulvarı ile şehir merkezindeki Adnan Menderes ve İnönü Bulvarı’nda ise yağmur suları sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bu arada, Siteler bölgesi ile Güzelçamlı ile Davutlar’da da sağanak yağmur nedeniyle bızı evlerin giriş bölümlerini su bastı.
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