Küskünler “Özür Dileme Servisi”yle barışıyor

ESKİŞEHİR (AA) – SELÇUK KIZILDAĞ – Eskişehir’de doktor, mühendis ve memurların da aralarında bulunduğu 26 gönüllünün sosyal medya üzerinden kurduğu “Özür Dileme Servisi”ni 4 ayda 10 binden fazla vatandaş arayıp destek isterken, grup üyeleri bugüne kadar 6 bin 379 kişiden özür diledi.

Servisin gönüllülerinden memur İlkay Mustafa Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden kurdukları Özür Dileme Servisi’nin haziran ayında hizmete girdiğini söyledi.

Tamamen ücretsiz hizmet sunduklarını ve amaçlarının aralarında kırgınlık yaşananları barıştırmak olduğunu belirten Güneş, servise beklediklerinin üzerinde talep geldiğini, kimi zaman yoğunluktan dolayı arayanlardan kendilerinin özür dilediklerini anlattı.

Kendilerini arayan kişiler adına küskün oldukları arkadaş, sevgili, anne, baba, çocuk, akrabasını arayıp özür dilediklerini ya da nasıl olabileceğini söylediklerini ifade eden Güneş, 4 ay önce kurdukları servisin bir gönül işi olduğunu ve iyi gittiğini aktardı.

Kurumsal bir kimliklerinin bulunmadığını dile getiren Güneş, şöyle konuştu:

“Biz insanları seven, kalp kırmaktan çekinen bir grup insanız. Herkes kendi cep telefonunu kullanıyor ve kimse ‘Benim faturam bu ay yüksek geldi’ diye yakınmıyor. Çünkü biz bunu isteyerek ve severek hiçbir ücret almadan, talep etmeden yapıyoruz. Çok farklı illerden telefonlar aldık. İnsanların kırdıkları insandan özür dilemek istemeleri güzel bir başlangıç. Tek amacımız özür dileyebilmeyi insanlara aşılamak. Aradan 4 ay geçti ve bu süre içinde 10 binin üzerinde telefon aldık. 26 gönüllü olarak 6 bin 379 kişiden özür diledik. 13 yaşındaki çocuk, 70 yaşındaki dede bizi arayıp destek istedi. Anneden, çocuktan, sevgiliden, arkadaştan özür diledik. 300 küskünü bir araya getirip barıştırdık. Diğer irtibat kurduğumuz kişilerin de önemli bölümü arasındaki kırgınlığın giderildiği öğrendik.”

– “Evine gelsin, özrünü kabul ediyorum”

Arayan herkesi defterlerine kaydettiklerini anlatan Güneş, “Başaramadıklarımız oldu fakat çoğunlukla özürlerimiz kabul gördü. Özür dilemenin dışında evlilik teklifi yapmamızı isteyen, eşiyle ya da sevgilisiyle tekrar barışmak isteyen, onlar için özel olacak geceler düzenlememizi isteyenler oldu. Klasik otomobiller, müzisyenler, hava çekimleri isteyenler ve dileyeceği özrün özel olmasını isteyenler de oluyor.” dedi.

Güneş, yaptıkları işin karşılığında aldıkları duaların kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Birileri size ‘Allah razı olsun’ diyor. Bu çok kıymetli. Bir aile vardı. Eşler kavgalıydı. Bizi arayıp özür dilememiz istendi. Yenge hanımla konuşurken eşi adına özür diledim ve aldığım cevap beni hakikaten çok etkiledi. Özür sonrası ‘Ben eşimden razıyım. Olur böyle küçük kavgalar. Evine gelsin, özrünü kabul ediyorum. Söyleyin ona ev direksiz olmaz’ dedi. Böyle seviyoruz birbirimizi ama egolara yenik düşüyoruz. Hedeflediğimiz bir sayı, kurumsallaşmak ya da marka olmak değil derdimiz hatta böyle bir şeyi istemiyoruz. Benim misyonum belli. Rize Çamlıhemşinliyim. ‘Aynı tavanın balıklarıyız’ diyorum bu dünyadaki herkese. Finali ölümle biten bir dünyanın içinde, kalp kırmanın lüzumu yok.”

Eskişehir’de oturan Şevval Banu İkel, uygulamayı takdir ettiğini belirterek, “İnsanlar zaten birbirinden özür dilemekten çekiniyorlar. Özür dilenmesi gereken şeylerin yapılmaması bence daha iyi. Özür dilemekten çekinen bir toplum olarak bu tarz bir uygulamanın olması çok güzel.” dedi.

– Sistem nasıl işliyor?

Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde “Eskişehir Özür Dileme Servisi” başlığıyla arama yapıldığında söz konusu servise ulaşılabiliniyor. Burada yer alan telefon numaralarını arayanlar, muhataplarına özür dilemek istedikleri konuyu anlatıp, yöntemlerini öğreniyor. Bu servisi arayan kişiler adına istenilen kişiye telefonla ulaşan gönüllüler özür diliyor.