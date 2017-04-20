ESKİŞEHİR (AA) – Mihalıççık İlçe Müftülüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” konulu etkinlik düzenlendi.

Mihalıççık Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

İlçe Müftüsü Yavuz Horoz’un yaptığı açılış konuşmasının ardından, Reyyan 4-6 yaş Kur’an-ı Kerim Kursu öğrencileri gösteri sundu.

Programa konuşmacı olarak katılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Hayati Sakallıoğlu, “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” konulu konuşmasını gerçekleştirdi.

Daha sonra temel dini bilgiler yarışmasında dereceye giren öğrencilere, protokol tarafından ödülleri verildi.

Programa katılan vatandaşlara müftülük tarafından kitap dağıtıldı ve ikramda bulunuldu.