ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Hayrat Vakfı tarafından Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen “O’nun (S.A.V) gibi olmak” programa, Çubuk Kaymakamı Cemal Şahin, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Genel Sekreteri Suat Cihangir, AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Müftüsü Muharrem Genç, TÜGVA Çubuk Şubesi Başkanı Yusuf Kılıç, Hayrat Vakfı Çubuk Temsilcisi Semih Tekay ve gençler katıldı.

Aşağı Çavundur Yeni Cami imam hatibi Uğur Arslan tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Kaymakam Çenet, TÜGVA’nın ülkede ve dünyada önemli faaliyetler yerine getirdiğini söyledi.

Gençliğin insan hayatında en önemli dönem olduğunu dile getiren Çenet, “Geniş bir perspektiften olaylara bakarak iyi yetişmeniz gerekiyor. Her alanda sorumluluk almalısınız. Milli şuurla yetişen gençler olarak sizlerin omuzlarınıza yüklenecek önemli yükleri hakkıyla yerine getireceğinize inanıyorum.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Acehan ise gençlerle böyle bir kutlama için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık 40 yıl önce böyle bir kutlama yapmanın ne kadar zor olduğunu başlarından geçen olaylarla anlatan Başkan Acehan, “O zaman biz sakıncalı bir düşüncenin sahibi sanılıyorduk. Önümüzde o kadar çok engeller vardı ki; Türk Ceza Kanununun 163. maddesi, fişlemeler ve istihbarat takipleri vardı. İslami gençliğin önünde pek çok en gel vardı ve hatta doğrudan sanık sandalyesine oturtuluyordu. O sakıncalı günlerden, korkutucu günlerden bu günlere geldik. Şükür bize bu günleri de gördük. O günlerde başlatılan mücadelelerle bugünümüz aydınlığa ulaştık.” dedi.

Hayrat Vakfı Keçiören Temsilcisi Ahmet Fatih Duran, konuşmaların ardından “O’nun (S.A.V) gibi olmak” isimli konferans verdi.