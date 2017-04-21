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21 Nisan 2017 Cuma

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Kutlu Doğum Haftası

21 Nisan 2017 Cuma, 18:35

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Kutlu Doğum Haftası
Kutlu Doğum Haftası
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YOZGAT (AA) – Yozgat’ta bir firma ‘Kutlu Doğum Aşı’ dağıttı.

Kutlu Doğum Haftası nedeniyle bin 500 kişiye Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Kutlu Doğum Aşı’ dağıtıldı.

Organizatör Oktay Yıldırım, Yozgat Gimat Marketler zincirinin geleneksel hale getirdiği Kutlu Doğum Aşı’nı bu Kutlu Doğum Haftası’nda da halka ikram ettiklerini söyledi.

Vatandaşların Kutlu Doğum Aşı’na ilgi gösterdiğini dile getiren Yıldırım, “Firmamız kurulduğundan beri bu etkinliği yapmaktadır. Sağolsunlar vatandaşlarımız da yoğun bir ilgi gösterdi. Peygamber Efendimizin anıldığı bu haftada bizim de böyle bir katkımız olsun dedik. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Yemeğin ardından dua edildi.

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