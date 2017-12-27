Kütükcü, Bakan Özlü’den Konya’ya model fabrika istedi

Bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Konya’ya gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Konya Sanayi Odası tarafından şehre kazandırılan Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette söz alan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Bakan Özlü’ye Innopark hakkında bilgi verdi. Kütükcü, daha önce Ankara ve Bursa’ya kurulması planlanan model fabrikalar konusunu gündeme getirerek, Konya’ya da bir model fabrika kurulmasını istedi. Üretim odaklı bir teknoloji geliştirme bölgesi olarak kurguladıkları Innopark’ın yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını ifade eden Kütükcü, Bakan Özlü’den Innopark’a verdikleri desteğin devamını talep etti. Bir yandan Innopark’ı genişletirken aynı zamanda Konya’da Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin sayılarını artırmak için de çalışmalar yürüttüklerini aktaran Kütükcü, Konya’da bu yıl 15 yeni Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulduğunu ve bu işletmelerin sayısının 19’a ulaştığını kaydetti. İmalat sanayi işletmelerinin verimliliklerine ve dijital dönüşümüne katkıda bulunması amacıyla Türkiye’de kurulmasına karar verilen model fabrikalardan birini de Konya’da görmek istediklerini vurgulayan Kütükcü, Bakan Özlü’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Innopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı ise, Innopark’la ilgili bir sunum yaptı.

Bakan Özlü’nün Innopark ziyaretine Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve sanayiciler katıldı.