Kütükcü: Konyanın 9 aylık ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, Konya’nın ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Eylül ayı ihracat rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Konya’nın yılın ilk 9 ayında yaptığı ihracatın 1 milyar dolara yaklaştığını söyleyen KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “9 günlük Kurban Bayramı tatiline karşın Eylül ayı ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.98 ile Türkiye ortalamasının üzerinde arttı. Konya yılın birincil 9 ayında 188 ülkeye, 981 milyon 980 bin dolarlık ihracat yaptı” dedi.

Başkan Kütükcü, bütün zorluklara rağmen Türkiye’nin azami ihracat yapan şehirleri arasında yer almayı başaran Konya’nın, Türkiye ihracat sıralamasında 13. sırada yer aldığını ve ülkenin toplam ihracatından aldığı payın yüzde 1’in üstünde seyretmeye devam ettiğini belirtti.

Makine ve aksamları sektörü ipi göğüsledi

Geçtiğimiz yıl Konya’nın ihracat lideri olan makine ve aksamları sektörünün bu yılın ilk 9 ayında da ipi göğüslemeyi başardığının altını çizen Kütükcü, “İhracatta ikinci sırada otomotiv endüstrimiz, üçüncü sırada ise hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerimiz yer almaktadır. Bu üç sektör Ocak – Eylül dönemindeki toplam ihracatımızın yüzde 70’ini gerçekleştirmiştir” diye konuştu.

Kütükcü, Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında birincil 5’te bulunan Konya’nın, başarısını sürdürmeye devam ettiğini de belirterek, sektörün birincil 9 ayda ihracatını yüzde 51.4 artırdığını kaydetti.

KSO, yurtdışı organizasyonlara devam ediyor

Konya’nın birincil 9 ayda en fazla ihracat yaptığı 10 ülkeyi Irak, Almanya, Cezayir, İran, Suudi Arabistan, Birleşmiş Devletler, İtalya, Darı, Polonya ve Birleşmiş Krallık olarak sıralayan Kütükcü, “Bu 10 ülkeden 6’sına ihracatımız artarken, 4’ünde kayıplar yaşanmıştır. Irak, Almanya, Birleşmiş Devletler, İtalya, Polonya ve Birleşik Krallığa ihracatını yüzde 1 ile yüzde 34 aralığında artırmayı başaran şehrimiz, benzer dönemde Cezayir, İran, Suudi Arabistan ve Mısır pazarlarında yüzde 26’ya varan düşüşler yaşamıştır. Konya Sanayi Odası olarak bugüne değin olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin dış ticaretine katkıda bulunmak amacıyla yurtdışı fuarlar ve ikili meslek görüşmeleri organize etmeye devam edeceğiz. Bu anlamda Odamız 19-23 Ekim tarihleri aralarında plastik sektörüne karşın Almanya’da gerçekleştirilecek K Plas Fuarı ile 9-13 Kasım tarihleri arasında tarım makineleri sektörüne karşın İtalya’da gerçekleştirilecek EIMA Fuarına KOSGEB destekleri iş gezisi düzenleyecektir. Bütün sektör sanayicilerimizi bu organizasyonlara katılmaya ziyafet ediyorum” şeklinde konuştu.