Kütükcü, organize sanayi bölgesindeki okulu ziyaret etti

Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, organize sanayi bölgesinde bulunan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Idare Heyeti Başkanı Memiş Kütükcü, beraberindeki heyet ile birlikte bölgede yer alan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kütükcü, alet teknolojisi, plastik teknolojisi ve mobilya teknolojisi bölümlerinde 200’e yakın öğrencinin eğitim gördüğü okulda, bölge sanayicilerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni bölümler açılmak için de çalışmalar yürüttüklerini açıklama etti.

“Modern bir eğitim için yeni yatırımlar yapıldı”

2012-2013 eğitim-öğretim yılında bölgede açılan okuldan mezun olan öğrencilerin yüzde yüz iş bulgu garantisi olduğunun altını çizen Kütükcü, “Okulumuza, öğrencilerimizin eğitimlerine daha dar şartlarda devam edebilmeleri için yeni yatırımlar yaptık. Okulumuz önümüzdeki eğitim-öğretim dönemine 4 şahsiyet odalardan oluşan modern 200 karakter öğrenci yurdu, son teknoloji ürünlerle donatılmış 4 bloktan oluşan atölye binaları, laboratuarları, zeki tahtalarla donatılmış sınıfları, kantin-yemekhane-toplantı salonları ile modern bir sosyal tesisi, kapalı spor salonu ve peyzaj alanları ile Konya’nın en çok seçim edilen okulu olarak başlayacak. Öğrencilerimiz burada yalnızca teorik olarak ders görmeyecek, gördükleri dersleri CNC tezgahlarında ve diğer atölyelerimizde uygulamalı olarak yapma fırsatı elde edecek. Ayrıca hem okurken keza de mezun olduktan sonradan bölgemizde yer alan fabrikalarımızda çalışabilecekler” biçiminde konuştu.

“Kaynak operatörleri de yetiştirmeliyiz”

Alan sanayicilerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni bölümler açmak için çalıştıklarını kaydeden Kütükcü, “Konya Organize Sanayi Bölgemiz ile Ulusal Eğitim Bakanlığımız arasında bir protokol imzalanmış ve okulumuz protokol okulu olma özelliğine sahip olmuştur. Bu protokol ile bölge sanayicilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni bölümlerin açılması için çalışmalar yapıyoruz. şu anda makine, plastik ve mobilya teknolojileri bölümlerinde öğrencilerimiz eğitimlerini görüyor. Bu bölümlerin yanına alan sanayicilerimizin en çok gereksinim duyduğu eleman olan kaynak operatörlerini de yetiştirmeliyiz” dedi.

Toplantıda Mektep Müdürü Bilirkişi Hoca Ali Demir de, okulun ihtiyaçları ve yapılması gereken incelemeler hakkında data verdi. Toplantının ardındaki okul binası, atölyeler, sosyal tesisler ve yurt binası gezildi. Programa, Konya Organize Sanayi Bölgesi Idare Heyeti Üyeleri Mehmet Ali Acar, Fevzi Serin, İbrahim Itina ve Bölge Müdürü Vahit Türkyılmaz da katıldı.