Kütükcü: “Türkiyeyi kıskaca almaya kimsenin gücü yetmeyecek”

Konya Sanayi Odası (KSO) Eylül ayı klasik meclis toplantısı, Meclis Başkan Vekili Kadir Büyükkara başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Idare Heyeti Üyesi Memiş Kütükcü, sözlerine şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Türkiye’nin bir yandan terör örgütleri diğer yanlamasına da kredi sınıflandırma kuruluşları üzerinden kıskaca alınmaya çalışıldığını açıklayan Kütükcü, “Buna kimsenin gücü yetmeyecek” dedi.

Türkiye’nin dünya ekonomisindeki daralmaya rağmen ikinci çeyrekte yüzde 3.1 büyümeyi başardığının altını çizen Kütükcü, “Ekonomik göstergelerdeki bütün iyimserliğe rağmen Moodys’in ülkemizin kredi notunu düşürmesi, kararın adamakıllı siyasi olduğunu göstermektedir. Kredi sınıflandırma kuruluşlarının yanlı ve siyasi bu cins kararları Türk özel sektörü olarak bizim ancak çalışma ve üretme azmimizi artırır” biçiminde konuştu.

“Yeni nesil sanayi modeli için önemli bir adım”

Konuşmasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve önümüzdeki günlerde hayata geçmesi beklenen Üretim Reform Paketine de değinen Kütükcü, sanayiyi önceleyen, yatırımı ve üretimi teşvik eden bakış açısının meslek dünyasına coşku verdiğini belirtti. Kütükcü, paketin Türkiye’nin yeni tür sanayi modeline geçmesi için manâlı bir adım olduğuna göze çarpan ederek, KSO olarak pakete katkıda bulunmak için yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

“Konya sanayisi namına kibir verici”

Meclis üyelerine Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS)’nin faaliyetleriyle ilgili veri de veren Kütükcü, KOS’un Türkiye’ye örnek bir OSB haline geldiğini, bu durumun Konya sanayisi adına kibir verici olduğunu söyledi. 4 milyon metrekareden oluşan 4. genişleme alanında 61 fabrikanın üretime geçtiğini aktaran Kütükcü, 5. genişleme alanını yatırıma başlatmak için çalışmaların kesintisiz devam ettiğini, bölgenin kamulaştırma çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz yatırıma açılacağını kaydetti.

“KOS’ta yeni enerji yatırımları başladı”

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde enerji ilk önce elde etmek üzere diğer alanlarda yapılan yatırımlara da değinen Kütükcü, 1 MW’lık güneş enerjisi santrali kurulan bölgede, 3MW’lık yeni bir güneş enerjisi santrali daha kurulduğunu açıklama ederek, “Bölgemizde enerji çeşitliliğine ağırlık veriyoruz. Bu anlamda güneş enerjisi yatırımları bizim için önemli. Halihazırda 1 MW’lık güneş enerjisi santralimizin imal yaptığı bölgemizde, 3MW’lık yeni bir santral daha kuruyoruz. Hem 6 MW’lık diğer taraftan Doğalgaz Çevrim Santrali yapı ediyoruz. Her iki santralde önümüzdeki sene içerisinde enerji üretimine başlayacak inşallah” şeklinde konuştu.