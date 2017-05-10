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Kuvvetli lodos mevsimlik işçileri de etkiledi

– Eskişehir’de 2 gündür etkili olan lodos nedeniyle çadırları zarar gören mevsimlik işçiler bir ortaokulda misafir ediliyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:55

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de 2 gündür etkili olan lodos nedeniyle çadırları zarar gören mevsimlik işçiler, bir ortaokulun spor salonunda konaklıyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarından mevsimlik işçilerin konakladıkları çadırların da etkilendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mevsimlik işçilerin çadırlarda günü geçirmeleri hayati tehlike arz ettiğinden, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine edilerek, Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan Sinan Alağaç Ortaokuluna nakilleri sağlanmıştır. Kurumumuzla koordineli çalışan Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi, vatandaşların iaşelerini temin ederek dağıtımını yapmıştır.”

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