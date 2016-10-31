kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji 11. Alan Müdürlüğü göre yapılan uyarıda, Çarşamba günü gece saatlerine değin beklenilen yağışların Giresun ve Trabzon çevrelerinde adaleli, Rize çevreleri ile Artvin’in sahil kesimlerinde çok adaleli olacağı belirtilirken, yağışların bölgenin iç kesimlerinde bu akşam saatlerinden itibaren karla girift yağmur ve kar yağışı biçiminde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşısında itinalı ve tedbirli olunması ifade edildi.