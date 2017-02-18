Kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de bir kamu binasının bahçesinde bulunan atık su kuyusuna düşen köpek yavrusu AKUT ekiplerince kuyudan kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi’ndeki bir kamu binasının bahçesinde kullanılmayan atık su kuyusu başında bir köpeğin sürekli havladığını gören vatandaşlar, kuyunun yanına geldiklerinde içinde köpeğin yavrusunun olduğunu fark edip, durumu yetkililere bildirdi.

Kurum yetkilileri köpek yavrusunun kurtarılması için AKUT ekibine haber verdi. Olay yerine 7 kişilik ekiple gelen AKUT gönüllüleri, su kuyusunun dar olan girişini kırıcılarla genişletti.

Daha sonra ip teknikleri kullanarak 3 metrelik kuyuya inen ekip, bir saatlik çalışma sonucu köpek yavrusunu düştüğü yerden kurtardı.

Yavru köpek, yapılan sağlık kontrolünün ardından annesinin yanına bırakıldı. Üç aylık köpek yavrusunun kuyunun başında bekleyen annesinin memesinden süt emmeye başlaması görevlileri duygulandırdı.