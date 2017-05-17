Kuzey Ege, mayısta kışı yaşıyor

Dün akşam saatlerinde bölgede etkili olmaya başlayan poyraz fırtınası sebebiyle sıcaklıklarda 10 ile 15 derece arasında bir düşüş yaşandı. Hem sabahleyin saatlerinde etkili olan yağışta hissedilen sıcaklığın azalmasında etkin oldu. Bölgenin yüksek kesimlerinde sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşerken, sahil bölgelerinde ise etkin rüzgar ile birlikte sıcaklık zaman zaman 15 derecenin aşağıda ölçüldü. Hava tahminlerine Cuma gününe değin bölgede etkin olması beklenen soğuk ve yağışlı havanın hafta sonu her yerde mevsim normallerine 20 derecelerin üzerine çıkması ve güneşin kendini göstermesi bekleniyor.

Emrah Elmas