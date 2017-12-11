Kuzey Iraka hava harekatı: Tam 17 terörist

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiğine dikkat çekilerek, “Keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 11 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekatında silahlı 17 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 3 mağara ve 1 sığınak tahrip edilmiştir” ifadesi kullanıldı. Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.