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Kuzey Korenin balistik füze fırlatmaları kınandı

Bakanlık’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kore Demokratik Insanlar Cumhuriyeti’nin (KDHC) 15 Ekim ve 20 Ekim 2016 tarihlerinde peş peşe gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatmalarını kınıyoruz.

22 Ekim 2016 Cumartesi, 17:40
kuzey-korenin-balistik-fuze-firlatmalari-kinandi

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Bakanlık’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kore Demokratik Insanlar Cumhuriyeti’nin (KDHC) 15 Ekim ve 20 Ekim 2016 tarihlerinde peş peşe gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatmalarını kınıyoruz. KDHC’ye balistik füze fırlatmaları ve kitle tahrip silahlarıyla ilintili faaliyetlerini durdurması ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki milletlerarası yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmesi için çağrıda bulunuyoruz. KDHC’nin uluslararası yükümlülüklerinin açık bir ihlali olan bu fırlatmalar, bölgesel ve uluslararası barıştırma, kararlılık ve güvenliğe zarar vermektedir” denildi.

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