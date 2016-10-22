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Kuzey Korenin balistik füze fırlatmalarını kınandı

Bakanlık’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kore Demokratik Millet Cumhuriyeti’nin (KDHC) 15 Ekim ve 20 Ekim 2016 tarihlerinde peş peşe gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatmalarını kınıyoruz.

22 Ekim 2016 Cumartesi, 16:39
kuzey-korenin-balistik-fuze-firlatmalarini-kinandi

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Kuzey Korenin balistik füze fırlatmaları kınandı
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Bakanlık’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kore Demokratik Millet Cumhuriyeti’nin (KDHC) 15 Ekim ve 20 Ekim 2016 tarihlerinde peş peşe gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatmalarını kınıyoruz. KDHC’ye balistik füze fırlatmaları ve kitle yıkım silahlarıyla ilintili faaliyetlerini durdurması ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki milletlerarası yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmesi için çağrıda bulunuyoruz. KDHC’nin uluslararası yükümlülüklerinin açık bir ihlali olan bu fırlatmalar, yöresel ve uluslararası uzlaştırma, kararlılık ve güvenliğe zarar vermektedir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı Kim Jong Un kınama kuzey Kuzey Kore

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