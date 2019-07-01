“Kuzey Kutbu'nun gizemli yaşamı” başkentli sanatseverlerle buluştu
ANKARA (AA) – Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Kuzey Kutbu'ndaki gizemli yaşamları konu alan belgesel gösterimi ve fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirildi.
Fransız Kültür Merkezindeki "67 49 32 Kuzey" belgeseli ile fotoğrafların yer aldığı serginin açılışına Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher John Cooter ile eşi Karen Blumenschein, belgeselin yönetmeni Ece Soydam'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Cooter, açılışta yaptığı konuşmada, belgesel projesinin 1 yıl önce başladığını, her şeyin TRT'den bir ekibin Kanada'nın kuzeyindeki Nunavut'a gitmesiyle hayata geçtiğini belirtti.
Nunavut'un Kanada'nın kuzeyindeki üç büyük bölgeden biri olduğunu aktaran Büyükelçi Cooter, ülkesinin yerli halklarından İnuitlerin o bölgede yaşadığını vurguladı.
TRT'nin Kanada hükümetinin çok önem verdiği konulardan birini belgeselleştirdiğini ifade eden Cooter, "Büyük kuzeyin korunması ve yerli halka duyulan saygıya değindiği için bu belgesele katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.
Projenin mimarlarından yönetmen Ece Soydam başta olmak üzere TRT ekibine teşekkür eden Cooter, "67 49 32 Kuzey' belgeselini sizlerle izleyeceğim için çok mutluyum." dedi.
Ece Soydam da projeye katkılarından ve desteklerinden dolayı Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği yetkililerine teşekkür etti.
Çetin ve zor şartlara sahip Kuzey Kutbu bölgesinin büyüleyici ve gizemli yaşamını konu alan belgesel, kutup bölgelerindeki küresel ısınma tehdidine de dikkati çekiyor.
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