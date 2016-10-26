KYK'dan 15 Temmuz etkinliği

ANKARA (AA) – Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK), Ankara’daki yurtlarında kalan öğrencilere Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi anlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu’ndaki program, “O karanlık gecenin hainliğini, o en aydınlık günün kahramanlarını, dostunu, düşmanlarını bil evlat” mesajıyla gerçekleştirildi.

Programa, KYK Genel Müdürü Sinan Aksu, yurtlarda kalan öğrenciler ve 15 Temmuz gecesi gazi olan bazı vatandaşlar katıldı.

Tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun 15 Temmuz direnişini gençlere anlattığı gecede, Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı konser verdi.