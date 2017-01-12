KYK’lı öğrencilerden Haleplilere yardım

YOZGAT (AA) – Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yozgat İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, yürüttükleri kampanyayla Halepliler için 1 tır yardım malzemesi topladı.

KYK öğrencilerinin Yozgat esnafından topladıkları yardım malzemeleri, Türk Kızılayı aracılığıyla Haleplilere ulaştırılmak üzere Suriye’ye hareket etti.

KYK İl Müdürü Rasim Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı işbirliğiyle yürütülen kampanyanın 20 gün sürdüğünü ve yurtta kalan öğrencilerce yürütülen kampanyada 1 tır yardım malzemesi toplandığını söyledi.

Kampanyanın Türkiye genelindeki KYK il müdürlüklerince düzenlendiğini belirten Parlak, şunları söyledi:

“Şu ana kadar kampanya kapsamında toplanan yardımlarla 102 tır Haleplilere gitti. Bu yardımların içerisinde yiyecek, temel gıda maddeleri, çocuk kıyafetleri ve çeşitli yardım malzemeleri bulunuyor. Bu yardımların en büyük özelliği malzemelerin hepsinin yeni olması. Biz de Yozgat KYK İl Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin esnaflardan topladığı 1 tır malzemeyi Kızılay’a teslim ettik. Onlar da yerlerine ulaştıracaklar. Yozgat halkına ve esnafına yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah yardımlarını kabul etsin.”

Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker de KYK ile Türk Kızılayı arasında imzalanan protokol gereğince öğrencilerin esnaftan bu yardımları topladığını ifade etti.