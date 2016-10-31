Lahana üreticisinin yüzü gülüyor

Zengin tarım arazileri ve kaliteli ürünleriyle de bilinen Ahlat’ta yetiştirilen lahanalar, tadı ve kalitesiyle oldukça beğenilirken, üreticisinin ise yüzünü güldürüyor. İlçeye emrindeki Saka köyünde 30 dönümlük arazisinde yetiştirdiği lahanalardan oldukça hoş bir verim elde ettiğini açıklayan Adem Gültaç, “Lahanaların ağırlığı 10 ila 15 kilo arasında değişiyor. Turşu ve sarma yemeği gerçekleştirmek isteyenler lezzetli olduğu için özel alaka gösteriyor. İşletmiş olduğumuz Gültaç Manavında da lahanaları satışa sunuyoruz. şu anda tanesini 5 TL’den satışa sunduğumuz dev lahanaların veriminden de gelirinden de memnunuz. Bu yıl lahanadan oldukça nitelikli ve hoş bir verim elde ettik. Günlük taze olarak tarladan getirdiğimiz büyük lahanalar oldukça revaçta. İlçemiz varlıklı tarım arazilerine sahip. Buna istinaden ilçemizde yetiştirilen ürünlerin yöreye has bir tadı oluyor. Yerli ürünlere tekrar tekrar istek oluyor. Hatta buradan alınan yerli ürünler şehir halkı dışarıda yaşayan vatandaşlara yakınları göre torbalarla gönderiliyor” dedi.

Serdar Adıyaman