“lamchild” hareketine destek büyüyor

ESKİŞEHİR (AA) – Psikolojik danışman ve dans terapisti Michal Bardavid’in savaşın ortasında kalan Suriyeli çocukların öz güven kazanmalarını sağlamak amacıyla başlattığı “Iamchild” hareketine destek büyüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde dans terapisi derslerine giren, aynı zamanda Çin televizyonu CCTV’nin muhabirliğini yapan Bardavid, AA muhabirine, mesleği gereği sınır kapılarında görevdeyken Suriyeli çocuklardan çok etkilendiğini, bu nedenle bir sosyal sorumluluk projesi hazırladığını söyledi.

Suriyeli çocuklara öz güven kazandırmak amacıyla mart ayında başlattığı “Iamchild” hareketine Türkiye ve dünyadan büyük destek geldiğini ifade eden Bardavid, bu çalışmayı bütün dünyanın duyabilmesini istediğini anlattı.

Bardavid, “#iamchild” hashtagi ile devam eden projesine katılmanın, destek vermenin zor olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Suriyeli çocuklara, yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacım. Bütün çocuklar kendini güvende hissetsin ve güzel olduklarının farkında olsun. Şu anda buna en çok Suriyeli çocukların ihtiyacı vardı. 5 cümle ve 5 hareketle onlara öz güven aşılamaya çalışıyorum. Birçok okul gezdim, çoğu zaman kalben ya da duyusal olarak iletişim kurduğumuz anda o çocukların kendilerini iyi hissetmeye başladığını gördüm.”

Bu cümle ile hareketlerin tamamıyla öz güven ve sevgi duygusu odaklı olduğunu dile getiren Bardavid, “Bunun karşılığını almak çok güzel.” dedi.

– “Sadece 1 dakika”

Destek için kısa video çekildiğini belirten Bardavid, şunları kaydetti:

“Evinizde bir çocukla, benim Suriyeli çocuklarla yaptığım 5 hareketi ve 5 cümleyi tekrar ediyorsunuz. Sonra ben tekrar sınıra gittiğimde sizlerin çekip gönderdiği videoları onlara izletiyorum. Onlar izlerken sadece gözlerine bakıyorum ve o gözlerdeki güven duygusunun çoğaldığına şahit oluyorum. Kilis Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Bana orada çok büyük destek oldu.”

Suriyeli çocuklar için sadece 1 dakika ayırmanın yeterli olacağını bildiren Bardavid, “Ali ve Ezo Sunal, bana bu anlamda destek verdi. Kendi anaokullarında çektikleri videoyu izlediğimde çok duygulandım. Birçok kişiden benzer şekilde güzel videolar geldi. Bir kişinin çocuğuyla çektiği videoyu 200 bin kişi izledi ve bize büyük faydası oldu.” diye konuştu.