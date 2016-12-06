Lastikçilerde kış mesaisi

Kayseri’de kış lastiği uygulamasının 1 Aralık’tan itibaren gerekli ülkü gelmesinin ardındaki yazlık lastiklerine kışa çevirmek isteyen şoförler, lastikçilerde kuyruklar oluşturdu. Kış lastiğinin zorunlu ışık halkası geldiğinden dolayı işlerinde de çoğaltma olduğunu kaydeden lastikçi Sami Karmaç, “Kış sezonu geldiği için işlerimiz yoğunluğu artmış bulunmaktadır. 1 Aralık’tan sonradan bütün araçlara kış lastiği zorunlu hale geldi. Bu yüzden sürücülerimizi geç kalmadan lastiklerini değiştirmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi.

Karmaç, “Normal lastik 7 derecenin altına düştüğü zaman sertleşmeye başlar ve özelliğini kaybeder. Bundan nedeniyle tüm araçlar kışlık lastik takmak zorundadır. Lastik fiyatları 110 TL’den başlayıp vasıta markasına kadar bin TL’ye kadar çıkıyor. Lastik değişim fiyatları da araca tarafından 50 TL’den başlar ve 100 TL’ye değin çıkar” ifadelerini kullandı.

Ali Göç