“Lexus” Eskişehir'de tanıtım yaptı

ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye pazarına 2016 Mart ayında İstanbul’da açtığı ilk showroomuyla giren Lexus, özel bir etkinlikte Eskişehirlilerle buluştu.

“Dünyanın en iyi otomobillerini üretmek” felsefesiyle yola çıkan ve İstanbul’da mart ayında açılan ilk showroomun ardından nisan ayında İstinye Park’ta “Pop-up Showroom”u açan Lexus, otomobillerini test sürüşü ile Eskişehirlilerin zevkine sundu.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Lexus Türkiye Operasyonlar Direktörü Selim Okutur, lüks otomobil üretiminde geleneksel el işçiliği ile yüksek teknolojiyi bir araya getiren Lexus’un 1989 yılında satışa başladığı ABD’de, kısa sürede kalitesi ile kendini kabul ettirip, otomobil sektöründe en genç lüks marka unvanını elde ettiğini söyledi.

Okutur, bu başarının ardında, beklentilerin ötesinde kalite ve yeni teknolojilere ek olarak müşteri hizmetlerindeki farklılığın önem arz ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

“Farklı ve kişiye özel hizmetleriyle dünyada ve Türkiye’de öne çıkan Lexus, premium sınıf üzeri bir hizmet anlayışı getirdi. Türkiye’nin 60’a yakın noktasında satış sonrası hizmeti ile Lexus kullanıcıları Türkiye’nin hemen her yerinde kolayca servis ve satış sonrası hizmetleri alabiliyorlar. Bunun yanı sıra müşterilerine birçok kolaylık sağlayan hizmeti de bir araya getiriyor. Maslak’ta açılan showroomda çalışma saatleri dışında da randevuyla 7 gün 24 saat hizmet vererek, yoğun programa sahip kişilerin vakitlerini verimli bir şekilde kullanmalarına ve mesai saatleri dışında da hizmet almalarına imkan sağlıyor. Lexus showroomunu istediği zaman randevuyla ziyaret edebilen müşteriler, dilediklerinde test sürüşü de gerçekleştirebiliyorlar.



Markanın diğer hizmetlerinden biri de her müşterinin özel bir danışmanının olması. Müşteriler otomobille ilgili her türlü ihtiyacında bireysel danışmanlarına rahatlıkla ulaşabiliyorlar. İhtiyaç olması halinde müşterilerinin olduğu yere helikopter ile teknisyen de gönderiliyor. Lexus, aynı zamanda müşterilerine özel tırlar ile araç transferi hizmeti de sağlıyor. Böylece Lexus sahipleri yurt içinde herhangi bir şehre uçakla seyahat ederken, otomobilinin tırla bulunduğu yere gönderilmesi sayesinde aracının keyfini sonuna kadar çıkarıyor.”

Eskişehir’de Lexus’un ilk sahibi ise markanın RX200 Exclusive modelini tercih eden Toyota Plaza Sarar Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar oldu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarar, satın aldığı aracından fazlasıyla memnun olduğunu dile getirerek, “Çok fazla arabalara bindim. Bir araçta gerçekten donanım çok önemli. Şoföre büyük kolaylık sağlayan muazzam bir otomobil. Biz de Sarar ailesi olarak Lexus markasının Eskişehir’de satışını yapmaya talibiz. Zaten servis desteğini de yine müşteriler bizim üzerimizden sağlayabilecek. Türkiye’ye ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Lexus’un iki kapılı RC modeli, yere yakın tasarımıyla ve birçok detay bulunduran hatlarıyla ilk bakışta dikkatleri üzerine topluyor. Yeni RC’de, Lexus’un imzası olan markaya özgü ön panjur daha geniş bir şekilde aracın önünde yer alıyor. Böylece otomobilin düşük ağırlık merkezli yapısının altını çiziyor. 245 HP ve 350 Nm tork üreten RC 200t, saatte 100 kilometreye 7,5 saniyede ulaşıyor ve 230 kilometre maksimum hıza çıkabiliyor. F Sport donanım paketine sahip Lexus RC200t Türkiye’de 96 bin 490 avro, 467 HP güce sahip RCF ise 199 bin 430 avrodan satışa sunuluyor.