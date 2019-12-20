Lexus LC 500, havada asılı olarak sergileniyor
İSTANBUL (AA) – Türkiye'de tek kalan kırmızı Lexus LC 500, havada uçan otomobil şeklindeki sergileme ile ilgi görüyor.
Şirket açıklamasına göre, otomobil üreticisi Lexus'un 2019 yılında Türkiye’ye sadece 2 adet getirilen "LC 500 süper coupe" modeli, "Zirvede Uçan Otomobil" mesajı verilerek Ankara Atakule’de havada asılı olarak sergileniyor.
3 ay öncesinden çalışmalara başlanılan sergileme projesi için uzun ve detaylı mühendislik çalışmaları yapıldı.
Projenin tasarım ve kurulum aşamasında, 8 ayrı tedarikçi, 5 ayrı ajans iş birliği ile yaklaşık 70 kişilik bir ekip çalıştı ve sadece bu proje için yurt dışından getirilen özel bir konstrüksiyon kullanıldı.
Ayrıca otomobilin görünümünü öne çıkarabilmek için lastiklerin basma alanı dışında herhangi bir bağlantı yapılmadan havada kalması sağlandı.
Lexus'un LC 500h süper coupe modeli, 359 beygir güç üreten markanın en yeni 3.5 litrelik V6 hibrit motoruyla ve 4.9 saniyede 0-100 km/s hızlanmasıyla öne çıkıyor.
Markanın bilinirliğinin artması ve sunduğu müşteri deneyimi ile geçtiğimiz yılın satışlarını geride bırakmayı başaran Lexus, modelleriyle Aralık ayında da yoğun talep görüyor.
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