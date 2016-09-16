Lexus UX Concept ilk kez Paris’te sergilenecek

İSTANBUL (AA) – Lexus markası, 2016 Paris Motor Show’da yeni konsept aracı Lexus UX Concept’i sergileyecek.

Lexus açıklamasına göre, Lexus’un Avrupa Tasarım Merkezi ED2 tarafından tasarlanan UX Concept, markanın dikkat çekici tasarım dilini bir üst seviyeye taşıyor. Farklılaşan tasarımı ile bu yeni konsept araç şehirli insanlara hitap ediyor. UX Concept aynı zamanda ileri teknolojiyi de temsil ediyor. Aracın kabini ise yüksek teknolojiye sahip üretim tekniklerini geleneksel el işçiliğiyle buluşturuyor.

Lexus’un Paris’te sergileyeceği modelleri arasında yeni IS, Lexus NX Sport Edition ve markanın yeni amiral gemisi coupe modeli LC yer alacak.

