Lexus'tan Ankara çıkarması

ANKARA (AA) – Lüks otomobil kategorisinde öne çıkan Lexus, Ankara’daki ilk satış yerini hizmete açtı.

Türkiye pazarına geçen yıl İstanbul’dan giriş yapan Lexus’un, Ankara’daki satış yerinin açılışı için düzenlenen törene, çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.

Lexus Türkiye Direktörü Selim Okutur burada yaptığı konuşmada, “dünyanın en genç lüks otomobil markası” olduklarını söyledi.

Türkiye pazarına geçen yıl girdiklerini anımsatan Okutur, alışveriş merkezlerinde yeni konseptte satış alanları oluşturduklarını belirtti. Okutur, “Bunlardan ilkini İstanbul’da açtık. Ankara’da da Ankaralı müşterilerle buluşmak için yatırıma giriştik. Türkiye’ye olan inancımızı yitirmemekte ve yola devam etmekteyiz. İnanıyorum ki Ankara’da da bu yaşam tarzını arzulayan bir müşteri kitlesi vardır. Araçlarımızı deneyip konforu, rahatı test etme imkanı bulacaklardır.” dedi.

Ankara’daki müşteri potansiyeline güvendiklerini vurgulayan Okutur, şöyle konuştu:

“İstanbul’dan sonra en büyük potansiyelin olduğuna inandığımız kent, başkentimiz. Buradaki satış alanında dönüşümlü olarak araç sergileyeceğiz. Belli zamanlarda ayda bir veya iki müşterimizle randevulaşıp, diğer modellerimizi de içeren test sürüş günleri düzenleyeceğiz. Bu da müşterilerimizin araçlarımızı daha yakından tanımalarına imkan verecek.”

Okutur, döviz kurundaki artışın müşterileri tedirgin ettiğine dikkati çekerek, “Bu da geçici olarak yavaşlamaya neden oluyor. İnanıyorum ki her şey düzelecek.” ifadesini kullandı.

Markaya ilişkin bilgiler de veren Okutur, şunları kaydetti:

“Lexus’u hem lüksü hem de gelenekselliği sunan bir marka olarak tanımlıyoruz. Türkiye’nin 60 noktasında satış hizmeti vermek üzere gerekli organizasyonu, daha sonra satışlarımızla birlikte farklı hizmetlerimizi anons etmeye başladık. Örneğin isteyen müşterilerimize 7/24 günün herhangi bir zamanında satış alanımızı açıyoruz. Müşterilerimizin yurt içinde herhangi bir noktaya transferini sağlıyoruz.

Bugüne kadar Türkiye pazarında olmayışımız vergi sistemi ve ürün gamı idi. Lexus’un ürün gamı Türkiye pazarına uygun ürünlerle donatılınca harekete başlama kararı verdik. Lexus’un üst modellerini de bu yıl ortasından itibaren müşterilerimizle buluşturacağız. Lexus’un lüks otomobil markası olmasının yanında, yeniliklere açık bir marka olduğuna örnekler de var. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uçan kaykayı ilk defa hayata geçirdik. Bunun dışında lüks bir sürat yatı yaparak bu konuda da ne kadar uzman olduğumuzu gösterdik. Yine bilim kurgu filmlerinde kullanılmak üzere uzay aracı tasarladık. Bu yıl vizyona girecek bir filmde bizim uzay aracımız kullanılacak. Müşterilerimize sadece otomobil satmak değil, ayrı bir yaşam tarzı sunuyoruz.”

Her ay farklı bir modelin sergileneceği satış alanında düzenlenecek test sürüşü günleriyle Türkiye’deki modeller test edilebilecek. Lexus müşterilerinin rahat ve hızlı hizmet alması için tasarlanan alan, her gün 10.00-22.00 saatlerinde hizmet verecek.

– Lexus hakkında

Spor otomobillerden, konforlu coupe modellerine, lüks sedanlara ve SUV modellerine kadar her zevke hitap eden Lexus, müşterilerine hibrit teknolojisini de sunuyor.

Firmanın satış alanlarında çalışma saatleri dışında da randevuyla 7 gün 24 saat hizmet veriliyor. Ayrıca her Lexus sahibinin kendisine özel bir “Lexus Danışmanı” bulunuyor. Çekicinin ulaşamayacağı ve aracın hareket etmesini engelleyecek durumlarda helikopterle teknisyen göndermekten, lokasyona özel hazırlanan tırlarla otomobilleri transfer etmeye kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan Lexus, her müşterisinin Türkiye’nin neresinde olursa olsun her zaman kendisini ayrıcalıklı hissetmesini hedefliyor.

Firma sattığı araçları, müşterinin talep etmesi halinde araç kullanımına ve yılına bağlı olarak belirlenen geri alım fiyatları çerçevesinde geri alabiliyor. Aracın geri alınacağı günkü güncel fiyat üzerinden bir yaşındaki araç için yüzde 80, 2 yaşındaki araç için yüzde 70, 3 yaşındaki araç için de yüzde 60 olacak şekilde geri alım fiyatı belirleniyor.