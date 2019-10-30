Leylekler için tanıtım rehberi hazırlandı
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde leylekler hazırlanan rehberle meraklılarına tanıtılıyor.
Beyşehir'de bahar ve yaz döneminde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan leyleklerin mekanları hakkında çalışmalar yürüten Doğal Denge Derneği hazırladığı "Leylekleri Tanıma Rehberi" ile kuşseverlere Türkiye'de yaşayan iki tür leyleği detaylı bir biçimde tanıtıyor.
Doğal Denge Derneği Proje Koordinatörü Sezer Göktan yaptığı açıklamada, 14 sayfalık rehberde Türkiye'de konaklayan leylekleri tüm yönleriyle tanıtmaya çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Hazırladığımız rehberde, bizim leyleklerimiz, Dünya'da ve Türkiye'de leyleklerin dağılımı ve popülasyonu, korunma durumları, yaşam alanları, leyleklerin görünüş ve davranışları, leylek yuvaları, yaşamı, besinleri, göçleri, yaşamsal sorunları, dünya kültüründe leylekler gibi göçebe kuşlarımız hakkında birçok özet bilgiye yer verilmektedir.
Dernek olarak Beyşehir'de bulunan ve Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerini bünyesinde barındıran Yeşildağ Leylekler Vadisi ve Adaköy Leylekler Tepesi gibi toplu yaşam mekanlarında ilkbahar ve yaz döneminde misafir ettiğimiz beyaz leyleklerimiz büyük ilgi çekmektedir. Her iki leylek mekanımızın tanıtılması ve burada yuvalayan türlerin yaşadığı sorunların en aza indirilmesi amacıyla yürüttüğümüz projeler kesintisiz sürmektedir."
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