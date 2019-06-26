LGS'de tam puan alan öğrenci altınla ödüllendirildi
KONYA (AA) – LGS'de bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Hüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Şükrü İmre, Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu tarafından altınla ödüllendirildi.
Kaymakam Şenoğlu, Şükrü İmre ile LGS'de ilçe ikincisi olan Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Ahmet Turan Demir ve ilçe üçüncüsü Hüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Fatma Beyza Tut'u makamında kabul etti. Şenoğlu, elde ettikleri üstün başarıdan ötürü öğrencileri kutladı ve birer altınla ödüllendirdi.
Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, öğrencilerin aileleri ve okul müdürleri de eşlik etti.
Öğrenci Şükrü İmre, ziyaretinde başarısını düzenli ve planlı çalışmaya borçlu olduğunu belirterek, "Maddi ve manevi desteklerinden dolayı başta aileme ve fedakar öğretmenlerim olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra eğitim öğretim yaşamıma Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi'nde devam etmek istiyorum." dedi.
Kaymakam Şenoğlu, İmre ve LGS'de ilçe derecesi yapan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı diledi.
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